港匯偏強 港金管局向市場釋出逾55億港元 12:112020/10/15 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港元匯價持續偏強，再度觸發7.75港元兌1美元強方兌換保證，香港金管局在紐約交易市場尾盤承接美元，向市場注入55.34億港元，以捍衛香港聯繫匯率制度，維持港元穩定。香港銀行體系總結餘16日進一步增加至3,101.09億港元。 (工商 ) #億港 #偏強 #港元 #港匯 #釋出 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《觀光股》Q4續拚展店 亞洲藏壽司衝營運動能 11:412020/10/15 財經 匯熱股冷 台幣強升逾2角 台股卻重挫百點 12:382020/10/15 財經 國產建材：今年混凝土銷售業績可望創新高 16:022020/10/15 財經 美國務院向國會遞交香港自治報告 十名陸港官員面臨新制裁 12:282020/10/15 兩岸 傳北京指示香港建制議員勿接觸五眼官員 12:592020/10/15 兩岸 恒大配售集資腰斬 股價暴跌 04:092020/10/15 全球財經 將辦簽證 陳同佳最快下旬來投案 04:092020/10/15 政治要聞 《港股》利空襲擊 恆生早盤大跌 12:492020/10/15 財經 東北季風報到 布袋澎湖線停航 04:092020/10/15 地方新聞 陸大打台諜案 劍指台獨港獨 04:102020/10/15 兩岸新聞 財經熱門新聞 0056殖利率狂甩定存幾條街？專家蹦出這句忠告 - 財經 共機擾台 兩岸要開戰？老謝：台幣驚洩台灣未來 - 財經 台積電狂爆了！日化學大廠搶單 頭一遭來台設廠 - 財經 推40年房貸 兆豐銀設6門檻 - 財經要聞 - 工商時報 台積電第3季每股大賺5.3元 單季稅後獲利1373億史上新高 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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