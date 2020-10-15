港元匯價持續偏強，再度觸發7.75港元兌1美元強方兌換保證，香港金管局在紐約交易市場尾盤承接美元，向市場注入55.34億港元，以捍衛香港聯繫匯率制度，維持港元穩定。香港銀行體系總結餘16日進一步增加至3,101.09億港元。

(工商 )