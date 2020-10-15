淘寶台灣去年10月在台正式上線，短短僅1年時間，因判定為陸資、遭主管機關裁罰41萬元，限期6個月撤資或改進後，克雷達所經營的淘寶台灣今宣布「不玩了」，平台自今上午11：00 起關閉平台下單、賣家入駐與商品上架等功能，忍痛決議於今年12月31日 23：59 正式停止克雷達在台灣的營運。

由於關閉平台下單、賣家入駐與商品上架等，淘寶台灣強調，將全力協助賣方盡速履行已成立的交易訂單，同步保障消費者與賣家雙方的權益。

克雷達上午11點以聲明稿方式指出，克雷達在108年開始在台服務以來，受到消費者、入駐賣家及合作夥伴的支持，也持續積極努力的溝通和探索新的發展可能性，但經慎重諸多評估後，考量市場環境仍存在許多不確定因素，忍痛決議於今年12月31日 23：59 正式停止克雷達在台灣的營運。

對於台灣的員工，克雷達已規劃妥善的合意離職補償方案，會和員工逐一協商取得共識，給予員工高於法定資遣費的優渥離職補償金；克雷達期望透過合意離職補償方案，得以保障員工權益，也讓員工在後續求職期間，能穩定維持家庭生計。

此外，克雷達也會妥善安排員工後續就業協助，並提供履歷健檢與履歷轉介的諮詢，且與多家知名專業的人力顧問公司合作，分享合適的相關職缺。

淘寶台灣深刻理解，此艱難決定會帶給所有支持的消費者、賣家、聯盟夥伴及公司同仁們失望，克雷達向各位致上最深的歉意，我們將盡一切努力，妥善處理後續各項事宜，保障大家的權益。

最後，克雷達誠摯感謝諸多台灣各界的夥伴們，在這段時間裡給予支持與鼓勵，讓在充滿挑戰的營運環境中，持續感受到來自各方的善意與暖意，以「謝謝各位」四字下台一鞠躬。

(中時 )