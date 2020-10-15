「中天新聞台將被民進黨政府關掉」的說法甚囂塵上，國民黨智庫副發言人錢震宇今天指出，如果真是如此，大家要習慣，以後的媒體除了歌頌民進黨政府、說政府好話，拍政府馬屁外、聽政府辦事外，沒有其他的新聞，更不會有其他的聲音，「每一台都將變成黨中央電視台」，只會有一種聲音，那就是「民進黨的聲音」。

錢震宇說，以民主國家來說，言論市場應該是自由而毫無限制的，而保障言論能夠自由的環境，很重要的一點就是新聞媒體能夠不受政府箝制、不被思想檢查，甚至是不能被政府收買的。

綠大於藍，照講民進黨是執政黨又是多數黨，監督制衡的聲音應該要更大聲才對，結果並非如此，反倒一再遭到政府壓縮。

錢震宇也說，從新聞台背後的股權結構及股東組成不難發現，不少人都跟綠營的政治人物有關，電視台高層不僅是背後金主，還可以上達天廳，直接影響政策走向，好幾位綠營民代還是從電視台政論節目出身，毫不避諱，這正是民主亂象，才是政治介入媒體，卻從不見媒體改革相關組織有任何動作。

因此，新聞內容的極度偏頗，到新聞台結構及走向都向蔡政府嚴重傾斜，導致社會的言論長時間地被分為兩極，穩健中道的聲音反而愈來愈小聲。而從蔡政府上任後，可以很明顯地看出她對於不同意見的反感跟無法忍受，於是動用政府機器，用國家力量去反制這些「異見」，另一方面加大宣傳、投入資源在支持自己的媒體上面。

錢震宇指出，如今，面對NCC的換照監理，蔡政府的態度曖昧，但意志卻十分堅強，從上到下沒有一句對於媒體應扮演的監督制衡角色有所表述，願意給予自由而充分表達不同意見的空間。從不透明的聽證會到立場鮮明的委員會組成，在在都讓人看出蔡英文從成立黨產會、促轉會、再到NCC的委員會，只是打著「民主轉型、深化民主」旗號，朝向「獨裁專制、唯我獨尊」在走。

錢震宇強調，「民主自由體制，媒體本來就會有立場，容不下不同立場的領導人才是應該要被唾棄的人」。蔡政府不懂包容、尊重，只想設法「關起來」，這樣的思維才是令人害怕而惶恐的。

(中時 )