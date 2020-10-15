受到國際股市普遍表現不佳，歐洲又傳出新冠疫情有加重趨勢，再加上新疫苗研發不順利，以及美財長出來喊話，美國另輪新冠紓困方案可能會難產。日經225指數開跌0.33%，為23548.45點；東證一部指數也開跌0.26%，為1639.61點。隨後日經225便一直在盤下游走，大盤一度還下跌超過百點。在市場缺少利多消息拉抬下，早盤日經225指數暫收23517.63點，下跌109.1點，跌幅0.46%。東證一部指數早盤暫收1636.13點，下跌7.77點，跌幅0.47%。

不過，全日空航空(ANA)卻有好消息傳出，將可獲另輪4000億日圓(約38億美元)的次順位貸款。這對搭機乘客銳減，員工年底獎金被迫大幅縮水，甚至還考慮要裁員的全日空航空來說，無疑是雪中被送炭一個大好消息。這種次順位債務，通常是一種長期債務，融資速度也比較快，但債息會比較高。不過，營運資金快要燒完的全日空，此時可獲得大筆資金挹注，無疑就是利多消息。ANA股價也應聲上漲，漲幅一度為1.63%。

房地產消息，住友不動產(Sumitomo Realty & Development)欲購買日本菸草(Japan Tobacco)在東京的舊總部大樓，本月底這筆房地產交易應該就會完成。雖然住友不動產否認此事，但市場粗估此交易金額達100億日圓(約9500美元)。住友不動產在危機入市的舉動，也被市場正面解讀，盤中股價漲幅也一度逼近2%。

(時報資訊)