◎45％每周超鐘點 全中教憂高中師過勞

「拒絕教師過勞」、「捍衛教學品質」，全國高級中等學校教育產業工會今天召開記者會，指108課綱實施1年多來，高達94％高中老師超鐘點授課，甚至有45％每周超鐘點5至9節，高中老師現在都在咬牙苦撐，這種現象若不改善，教學品質堪憂。

◎疫苗不足喊卡 鳳山里長抗議「逆時鐘」

公費流感疫苗社區接種爆棚，高雄鳳山甚至發生里長服務處被砸，眼見民怨四起，中央緊急喊卡，但多名里長不滿衛福部長陳時中，15日到高雄巿議會抗議政策出爾反爾，並諷「逆時鐘」讓里長揹黑鍋，並向巿長陳其邁求援。

◎柯蕭明重返先發 勇士陷投手危機

道奇王牌左投柯蕭（Clayton Kershaw）原本要在G2先發出賽，不過因為背部痙攣的老問題只好延後，今日道奇以15比3血洗勇士，目前以1勝2敗落後，賽後宣布柯蕭將擔任明日先發，而勇士正處於投手深度不夠的危機中，明日由菜鳥威爾森(Bryse Wilson)先發，也是他生涯首度於季後賽出賽。

◎大久保麻梨子《爽健零時差》 辣秀女神腹肌

大久保麻梨子拍攝friDay影音與木火品牌合作節目《爽健零時差》首集，辣秀女神腹肌，她坦言自己十分愛吃，「控制飲食對我來說很痛苦」，為此選擇運動維持體態，原先練瑜伽多年，今年開始進行重訓，目前已經上了半年的教練課，漸漸讓運動變成自己生活一部分，「習慣之後，運動不會是痛苦，而是快樂」。

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(中時新聞網)