上證指數15日早盤最多漲0.41％，高見3,354點；最多跌0.32％，低見3,330點，半日收報3,344點，上漲0.1％，半日成交額為人民幣（下同）1,639.54億元。

香港信報報導，深成指早盤低見13,643點，下跌0.35％，高見13,737點，上漲0.34％，半日收報13,672點，下跌0.13％，半日成交額為3,121.02億元。

滬深300指數半日收報4,813點，上漲0.14％。創業板指數半日收報2,741點，下跌0.81％。

各類股方面，鋼鐵、房地產、電力、化工股偏軟。金融、煤炭股上漲逾1％。石油、有色金屬、水泥股持穩。

另一方面，有股民爆料，華泰證券、中信建投、國金證券等多個交易系統15日上午出現卡單現象。市場傳聞指出，是由於15日上午深交所系統回報回應速率慢，影響客戶委託交易及無法撤單。目前訂單可正常發出，但無法及時看到成交資訊。

(工商 )