自經濟部在8月底宣告淘寶台灣經投審會調查後，發現因阿里巴巴持有英商克雷達投資的淘寶台灣28.77%股權，認定其違反「大陸地區人民來台投資許可辦法」後，更開罰41萬及限6個月內撤資或改正以後，今（15日）克雷達台灣分公司（淘寶台灣）則在上午11時發出聲明，宣布12月31日起即正式停止在台灣的營運，而同步今上午11時起即關閉平台下單、賣家進駐及商品上架等功能。

而克雷達台灣分公司（淘寶台灣）就表示，此次停止台灣營運的決定，是因為電商平台需要持續的優化、買賣家的服務提升、流程及外在環境的影響下，營運的這一年來都是花費董事的錢去經營，而且更是要持續投資的，而以目前的狀況下，經營將會比較艱難，所以董事會經過審慎的考量後，只能忍痛退出台灣市場，而品牌也強調，實際上淘寶台灣的業績是每個月都持續在成長，因此此次停止營運的決定，並不是因為營運不善的問題。

另外，其也同步公布了淘寶台灣的員工合意離職補償方案，指目前已規劃妥善的合意離職補償方案，並已與員工逐一協商取得共識，給予員工高於法定資遣費的優渥離職補償金，期望透過合意離職補償方案，得以保障員工權益，也讓員工在後續求職期間，能穩定維持家庭生計，同時也會妥善安排員工後續就業協助，並提供履歷健檢與履歷轉介的諮詢， 且與多家知名專業的人力顧問公司合作，分享合適的相關職缺。

(中時 )