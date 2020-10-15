南鐵地下化沿線最終2戶東區陳家、北區黃家，13日遭鐵道局強拆，8年抗爭畫下句點。南鐵地下化規畫歷經數10年，前台南縣長蘇煥智指出，到底人民是刁民，還是政府太鴨霸，關鍵在於東移導致徵用變徵收，臨時軌變永久軌，「原公地不用，卻搶民地！」

蘇煥智回憶，鐵道局在2004年以前的原案並沒有東移，只有在施工階段的臨時軌道，須事先徵用，待臨時軌完成後，再原軌施作成永久軌，採明挖覆蓋施工法。

陳家屋主母親陳蔡信美（左）面對家園將拆，忍不住落淚。（李宜杰攝）

前台南縣長蘇煥智（左二）。（讀者提供／李宜杰台南傳真）

蘇煥智說，但案子由經建會審查時，時任經建會副主委張景森神來一筆，認為既然借用軌道的房子都已經拆了，何不考慮徵用改為徵收，而且軌道東移後，軌道西邊的20公尺範圍都是國有土地，將來施工後，軌道2旁土地勢必實施都更，本來作為軌道用地的國有土地，反而成為非軌道用地可以參加都更，將增值很大，可以創造更多政府鐵路立體化的財源。

蘇煥智稱，就是這個決定，導致臨時軌變成永久軌，而原永久軌的國有地，則成為可都更的高值地。蘇煥智說，就是政府刻意掩蓋「原公地不用，卻強搶民地」的本質，自救會完全同意政府徵用，但是反對徵收，所以關鍵在於政府貪心，缺乏溝通的誠意。

蘇煥智也認為，南鐵東移抗爭雖已結束，但南鐵地下化的考驗將進入深水區，這已經不是跟人民的爭議，而是老天爺的試煉。他稱，地下化將切斷由東向西的地下水流，海安路800公尺地下化、維冠大樓中型地震土壤液化倒塌等案例殷鑑不遠，究竟會造成多大的城市災難，有待政府好好評估工程風險。

(中時 )