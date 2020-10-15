中天新聞台執照12月到期，面臨換照，卻不斷傳出遭到百般刁難，國家通訊傳播委員會(NCC)更首度為了電視台換照舉行聽證會，中天恐被關台之說傳聞不斷，對此國民黨立委李德維指出，追殺中天，根本不是近期才啟動，民進黨經過縝密計畫執行，已經歷時兩年多了，今天你不發聲，明天沒人為你發聲。

李德維舉例，中天新聞在2019年曾經因為播出了一則韓國瑜、侯友宜，與盧秀燕三市長合體，雲朵「鳳凰展翅」的新聞，被NCC裁定「怪力亂神」，開罰40萬元，但三立新聞在2018年也曾報導過一則新聞，說時任台南市長賴清德接任閣揆當晚，天現「巨龍紅光」，是「祥龍真子」云云，卻未被裁罰。

李德維表示，NCC當然有自己的解釋，但這路人皆知的「雙重標準」，其背後的黑暗用心只有一個，就是要不斷累積中天的被罰款金額，形塑中天相較於其他媒體「特別糟糕」的形象，弱化中天的社會支持，削減當民進黨終於痛下殺手時，願意出來發聲支持的力量。

李德維說，相較於越來越掉漆的「口罩國家隊」，「內宣國家隊」始終強悍！就連這兩天，正當萊豬進口的關鍵審查期，習慣幫執政黨「擦脂抹粉」的特定媒體政論節目卻完全無視，竟然熱議國民黨黨部前的石獅子「有眼無珠」。更可悲的是，正經八百討論這話題的，還不只是一個頻道，一個節目。

李德維表示，恕他直言，如今媒體生態，已經一片「河蟹」，未來中天再被撤照，「河蟹」大餐更是「吃好吃滿」。這不是我們要的媒體，也不是我們要的民主，你可以不為中天發聲，但請為自己發聲！

(中時 )