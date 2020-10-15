在光芒3連勝的壓力之下，太空人背水一戰，派出「Z魔神」葛倫基(Zack Greinke)先發，6局好投僅被近況絕佳的阿羅桑瑞納（Randy Arozarena）開轟失2分，且讓前2戰狂失誤導致輸球的「阿土伯」艾爾圖維(Jose Altuve)不用面對太多滾地球，阿土伯還開轟、貢獻2打點，最後太空人以4比3贏球，系列戰1勝3敗落後光芒。

此戰兩隊互有攻勢相當精采，昨日因失誤敗掉比賽的艾爾圖維在教練團信任下仍擔任二壘手，攻勢都由他所帶起，艾爾圖維連2天第一局就開轟，陽春炮助太空人先馳得點，3局下半再靠他右外野深遠安打添1分，助太空人2比0領先。

而葛倫基前3局無失分，4局上才被光芒菜鳥阿羅桑瑞納（Randy Arozarena）開轟追平，這是阿羅桑瑞納季後賽第5發全壘打，再一發就追平朗歌利亞(Evan Longoria)於2008年寫下的新人紀錄，他例行賽打擊率僅2成81，季後賽飆高到4成42，是光芒季後賽大亮點。

5局下「春天哥」史普林格(George Springer)補上2分炮，以4比2超前比數，成為此戰關鍵一擊，雖然9上光芒一度追回1分，但最後仍由太空人4比3驚險贏球，兩隊在美聯冠軍系列賽分差都不差過3分，相當刺激，而太空人終於搶下勝利，避免被光芒橫掃。

在所有7戰4勝的季後賽中，率先取得3連勝領先的球隊，於38個系列賽中最後有37場贏下(97%)，從以往歷史來看只有2004年的紅襪在美聯冠軍戰中，輸了3場比賽後逆轉洋基晉級，太空人輸掉前3場後終於贏下1戰，要拚這3%的機會。

「阿土伯」艾爾圖維開轟、貢獻2打點，且守備回穩沒失誤。（路透）

「Z魔神」葛倫基6局僅失2分。（路透）

(中時 )