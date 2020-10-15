肚臍長痘痘竟然是癌細胞轉移造成！高雄一名40多歲女子，發現自己的肚臍眼上長了一顆米粒大的痘痘，經過檢查竟然是罹患腸癌四期，且癌細胞已轉移至全身，經8個月的治療後，仍不幸離世。

據《ETtoday》報導，收治病例的高醫大腸直腸外科醫師黃敬文表示，女子在家醫科看診1個禮拜症狀都沒改善，才由醫師轉診到外科，但肚臍腫塊一直長大，因此建議女子住院檢查，經腹部電腦斷層確診為乙狀結腸轉移的癌症，合併腹腔內、肝臟、肺臟等多處轉移。

黃敬文表示，最初女子肚臍腫塊只有米粒大，像痘痘一樣，卻已經是腸癌第四期，癌細胞更轉移到全身，腹腔、肝臟、肺臟都有陰影。在多次治療下，肚臍腫塊仍持續長大，1個月內就長成花生米的大小，且腫塊更硬、疼痛加劇，建議女子切除腫瘤，然而癌細胞已嚴重擴散至全身，在化療及標靶治療下，病情還是急速惡化，在治療8個月後不幸過世。

黃敬文感嘆，這名女子才40多歲，太年輕了！這種罕見腸癌初期幾乎沒症狀，患者都是到了末期才發現，而肚臍上長出像痘痘的東西，其實是腫瘤、癌細胞轉移，不只腹腔，連肝、肺都有。而大多腸癌患者都是排便出血，出現貧血症狀、腹部有腫塊時才發現罹癌。

(中時新聞網)