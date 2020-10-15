臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

遭罷免的前高雄市市長韓國瑜，任內主打「路平燈亮水溝通」，這不僅成為韓粉津津樂道的政績，副市長李四川更成為韓粉心中的重要人物。李接受前高雄市新聞局長王淺秋專訪，驕傲表示「最起碼離開的時候道路是平的」，並相信接手者也會做得很好；不少韓粉聽後「大捶心肝」，認為「正面的越美，顯得負面的越醜」。

李四川接受王淺秋的《千秋萬事》節目專訪表示，在確定韓國瑜被罷免後，第一時間就去外面走走路、散散心，後來去商店買東西，出來後方竟有兩個女孩子騎著機車追他，口中不斷喊著「副市長！副市長！」他那時還以為是自己買東西沒有付錢。

不僅如此，李四川表示，那兩個女孩子下來後對他說：「副市長，我一定要跟你照相！」接著她們又對他說：「以前都要騎這路到仁武的台塑上班，說實話，那時的路況確實不好，但現在重新鋪路後，真的感覺到騎起來很順暢。」此話讓李感動不已，直言雖然那時他快要離開，但最起碼，那個道路是平的。

此外，李四川也直言，很多人都說韓團隊只會「路平燈亮水溝通」，他想一想，在高雄一年多來，除了拆了5座陸橋、填平了2個地下道，包括600條道路、排水箱涵的改善等等的措施，但在改善這些後，他相信接手的高雄市長陳其邁也會做得很好。

消息一出，挺韓網紅「歷史哥」現身留言：「正面的越美，顯得負面的越醜。」其他韓粉則留言：「沒比較不知道，有比較嚇一跳」、「笑中帶淚的一段話」、「川哥這個有雙關嗎？」「韓市府團隊每個局處長都是韓市長唯才適用，言行舉止和做事的態度，相信很多市民都讚譽有加！」「一生除了上台北讀大學的四年外，都在高雄。那二年的時間讓我才知道，原來高雄的路也可以這麼平」、「行政首長能做到讓人懷念就是最大的成功」。

(中時新聞網)