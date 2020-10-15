新北市淡水區北投里是區內第二大的里，竟里內竟無任何公園，經陳議員陳偉杰、里長及淡水區公所共同努力下，將一處原是居民溜狗便溺的荒地重新規畫成親子公園，15日上午11時許，在現場舉行揭牌啟用，不少居民也到場同歡。

現場民眾表示，原本該地無人管理雜草叢生，不少附近會帶狗來此便溺，路過時經常聞到惡臭，早期也未設置路燈，怕會有治安疑慮，久而久之就很少經過，現在變成里內第一座公園，真得讓人很開心，以後沒事就會來運動。

淡水區北市新市公園今天揭牌啟用，不少居民前來同歡。（李俊淇攝）

議員陳偉杰表示，公園裡的兒童遊戲場中增設淡水區第1座的旋轉式盪鞦韆，讓孩童也能體驗新式的兒童遊具，此外為了訓練兒童的平衡感及互動性，於遊戲場內特別設置愛心型式的平衡木與古早童趣的跳格子，公園內也針對銀髮群增設不少設施，打造成三代同樂的新天地。

淡水區長巫宗仁表示，北投新市公園周邊社區林立人口密集，但缺乏公園環境可供民眾休閒遊戲的空間，將閒置未開闢面積約600平方公尺的道路用地重新規畫，讓學童有地方玩樂，年長者也有地方活動筋骨，讓淡水成為一個宜居的健康城市。

(中時 )