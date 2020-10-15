外資13日終結台股集中市場連七日買超，轉為小賣超66億餘元，台積電（2330）15日法說會前夕重挫，致台股加權指數盤中大跌百點以上，對照新台幣匯率中午暫收28.745元強升2.07角，呈現強烈的外匯市場台幣熱，但台股冷，外資可能續提款台股，且集中在台積電及各產業龍頭權值股身上。

台股加權指數今日盤中最低來到12,786點，跌破129,00點及12,800點二個百點關卡，最深跌133點，隨後跌幅收斂至百點以內，並重新回到12,800點之踏，台積電是今天盤面最弱勢股，拖累指數一度超過50點，和泰車、中華電、南亞、統一超、台塑、富邦金、國泰、中鋼及聯電等大型權值股，也同步走疲，分散在各電金傳龍頭股。

相較於台積電走勢疲軟，半導體指標股聯發科則在轉單效應題材下，相對逆勢挺升，而股王大立光跌破3,000元之後，今天一度力圖回到3,000元之上，但逢高追價意願不高，約在平盤價2,950元附近游走。

(工商 )