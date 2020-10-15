中華航空機師昨（14）日通報，下午2點左右目擊一名噴射背包客在洛杉磯國際機場附近高6000英呎（約1828公尺）的高空中飛行。美國聯邦航空總署、聯邦調查局（FBI）、洛杉磯國際機場人員已經對這起事件展開調查。

華航今(15)日回應，CI006台北(桃園)-洛杉磯航班於進場洛杉磯國際機場高度約6500英呎途中，機組人員發現疑似一人員著黑色衣服、銀色背包由航機左前方快速經過，並立即向當地航管單位通報，航機已安全降落，後續將配合美國聯邦航空總署調查。

美國廣播公司第七頻道（ABC 7 NEWS）取得華航機組員的無線通話內容，率先披露這起事件，根據ABC 7 NEWS及哥倫比亞廣播公司洛杉磯分台（CBS Los Angeles）公開的音檔內容，可以聽見華航機師向塔台通報，「我們剛看到一個明亮物體通過6,000英呎高空。」

值得注意的是，這已經是洛杉磯國際機場過去一個月來第2起噴射背包客亂入的事件。8月29日晚間6時45分，美國航空公司（American Airlines）與捷藍航空（Jet Blue）的機師也曾不約而同向洛杉磯國際機場塔台通報，看到一名噴射背包客。

洛杉磯國際機場上空附近，1個月前也被噴射背包客亂入過。

(中時新聞網)