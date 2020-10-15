當時聯結車卡在內側護欄，停在內側車道上，警消到場後僅有發現該車輛，並無其他事故車輛。(警方提供／吳建輝彰化傳真)

彰化台76線埔鹽路段西向16.3公里處，13日中午發生一起離奇的死亡車禍，1名陳姓拖板車駕駛，疑身體不適，開始癱軟無力，便開始減速向路肩停靠，但仍不慎擦撞護欄，所幸最後停下沒有發生引發其他事故，不幸的是警消獲報抵達現場時，車上陳姓駕駛已無呼吸心跳；檢警已完成相驗，死因仍有待檢驗，但家屬對死因無異議，目前遺體已由家屬領回。

國道三隊交通組長張弘杰表示，事發當時民眾報案，指台76線西向16.3公里處有一輛聯結車，卡在內側護欄，停在內側車道上，到場後僅有發現該車輛，並無其他事故車輛，上前查看發現53歲陳姓駕駛，癱坐在駕駛座上，已經沒有生命跡象。

當時聯結車卡在內側護欄，停在內側車道上，警消到場後僅有發現該車輛，並無其他事故車輛。(警方提供／吳建輝彰化傳真)

警方表示，駕駛當時有繫安全帶，身上也無明顯外傷，全身癱軟，頭部身體往右邊靠，呈現昏迷狀態，送往醫院搶救，仍宣告不治。(警方提供／吳建輝彰化傳真)

張弘杰說，駕駛當時有繫安全帶，身上也無明顯外傷，當時車輛擋位為空檔，並且液壓系統有啟動，代表駕駛生前有完成減速的動作，疑也擔心與其他車輛發生事故，因此擦撞護欄進行減速，左側車頭有毀損情形，但不幸的是陳男送往醫院急救後，仍宣告不治。

彰化縣消防局第三大隊埔心分隊分隊長陳偉智表示，上車搶救時，陳姓駕駛全身癱軟，頭部身體往右邊靠，呈現昏迷狀態，車輛並未熄火，將駕駛拉出車外後，隨即進行CPR及AED的急救，並送往彰化醫院搶救。

警方表示，初步了解陳男是屏東人，13日上午從高雄載貨出發運抵彰化，卸完貨中午欲從彰化返回高雄，家屬表示陳男無相關心血管病史，檢警相驗完後，後續由醫院協助進行抽血檢驗來釐清死因。

(中時 )