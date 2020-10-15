特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）周三在推特上宣布，特斯拉將進一步調降美國的Model S Long Range電動車售價至69,420美元，為該電動車大廠本周以來第二次調降高階車款價格。

特斯拉周二才將美國的Model S售價調降4%，至71,990美元。此外，該公司周二亦將中國的Model S售價調降3%，此前亦已調降Model 3在中國的起跳價格。

周三特斯拉股價逆勢收漲3.3%，為461.30美元。

馬斯克推文表示：我們被下戰帖了！預言將會實現。今晚Model S的價格變為69,420美元！

特斯拉在2012年推出Model S，但近幾年來該車款面臨自家2017年推出之平價、大眾款電動車Model 3的競爭，目前Model 3的價格自37,990美元起跳。

瑞士信貸分析師周三表示，Model S僅占特斯拉總銷量的5%左右。該分析師並表示，Model S降價很可能是對電動車新創公司Lucid Motors降價的反應。Lucid Motors的豪華車款Air售價以69,900美元起跳，這包含美國政府提供的7,500美元電動車稅負抵免，而特斯拉的電動車已不再享有這項減稅優惠。

長期由特斯拉主導的電動車市場競爭日趨白熱化，德國戴姆勒等數家汽車製造商明年將推出新款電動車，亦可能是特斯拉採取降價策略的原因之一。

(時報資訊)