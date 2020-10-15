針對泰皇瓦吉拉隆功(Vajiralongkorn)以及總理帕拉育 占奧差(Prayuth Chan'ocha)的示威抗議不斷升高，泰國政府自周四凌晨起禁止抗議活動和敏感新聞的發布。

在凌晨四點緊急法令生效之後，鎮暴警察在總理府外靠向示威群眾，他們要求罷免總理和頒布新憲法。

目前警方表示，已逮捕20名不配合民眾，包括兩名示威領袖，他們曾大力批評君主制度。泰國目前禁止五人以上集會，為證明該緊急措施合法性，政府引述了過去皇家車隊受阻，以及一些混亂狀態例子。

周三抗議活動聚集有數萬人，遊行至政府大樓，要求總理下台才會離去，多數人在深夜之時已散開，部分人士試圖抗拒警察的路障，但很快遭驅離。

學生領袖表示，抗議者將繼續下午四點的集會示威，但警方表示，根據新的緊急措施，示威是非法的。

街上抗議活動另一訴求為新憲法的建立，呼籲減少王室的影響力。

在21名抗議者遭逮捕後，抗議者曾在周二對王室車隊咆嘯。周三，抗議者試圖拖慢王后Suthida的車隊，並大喊滾出來。

(時報資訊)