行政院非核家園推動專案小組2019年提出「中期暫時集中貯存設施」當過渡方案，原本依時程今年2月要完成選址，原能會主委謝曉星表示，台電以covid-19為由，未能提出選址，目前會內也在討論是否要予以裁罰。

行政院國家永續發展委員會非核家園推動專案小組在去年開會決議，達成推動興建中期暫時貯存設施的共識，而位於蘭嶼的低放貯存場及核電廠的放射性廢棄物能送至中期暫時貯存設施，可以兌現政府對蘭嶼遷場承諾，並可化解核電廠週遭居民及地方政府對於核電廠成為最終處置場疑慮。

立法院教育及文化委員會今天邀請原能會業務報告。立委范雲批評，選址進度一再延宕，低放射性核廢料最終處置選址無法進行公投，懸而未決，而行政院非核家園推動專案小組提出「中期暫時集中貯存設施」當過渡方案，原本依時程今年2月要完成選址，依然跳票。

立委賴品妤則說，核一、核二及核三廠因為地質條件不適合做為高放最終處置候選場址，照理說今年上半年應該就要找到場址，但到現在卻仍未找到，讓當地的民眾擔心核能電廠是否會成為堆置核廢料的場所。

原能會放射性物料管理局局長陳鴻斌表示，針對低放選址未能如期執行，原能會近年來陸續開出罰單，也針對未能如期選出中期暫貯設施開立違規要求改善。

(中時 )