截至今年8月止，桃園是從事營造業人數約8萬人，但不包括外縣市移入的人口，又因桃園市目前正值重大建設的黃金時期，許多正在發展中的交通建設、污水接管建設等，桃園市勞動檢查處15日舉辦職安觀摩會，邀請從事相關行業的民眾一同參與。

勞動檢查處營造業科長葉展龍表示，原本預定今年6月就要舉辦觀摩會，但因疫情關係不斷延宕，終於在15日順利舉辦職安觀摩會，現場湧入300多位營造業從業人員參加，透過邀請專業施工人員進行4項的高風險作業演練，如施工架組拆演練、系統式模板支撐組拆演練、大型起重機吊掛演練及局限空間標準作業演練，盼透過這次的宣導會能夠加強人員及單位的教育訓練。

葉展龍提到，從業人員在作業時，除了能夠學會自救之外，也要隨時注意身邊的同仁，若意外發生時才能有應變能力去解決，公司本身也會定期向員工進行教育訓練，每年都需複習相關的內容，才能隨時保有危機意識。

桃園市長鄭文燦15日親至觀摩會現場，他表示，希望透過這次的作業安全觀摩活動，針對相關參與事業單位及人員加強宣導與教育，並了解除了施工品質外，更重要的是維護安全的作業環境及有效落實施工環境的安全衛生管理，打造優質且安全的工作環境，同時也捍衛勞工朋友的權益。

(中時 )