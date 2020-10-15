「我的耳朵聽不到，但不代表我做不到！」35歲新北市教育局科員倪嘉伶自幼患有重度聽力障礙，講話口齒含糊，但倪嘉伶不因此向命運低頭，剛入行時把別人不想做的工作，通通扛起來一肩完成，親力親為的工作表現，更快熟悉局內業務，15日榮獲新北市長侯友宜頒發模範人員公務表揚；倪嘉伶說，她想要用自己的力量，讓更多人了解聽障者的需求。

倪嘉伶1歲時因發燒導致重度聽力障礙，優耳聽力損失在90分貝以上，由於外型與一般人無異，求學時期同學、老師常忘記她有聽力障礙，誤以為她是「故意」聽不到，畢業後考上公職分發進新北教育局服務，負責教育研究發展科、技職教育科、創客教育等不同業務，今年是她任職第8年，榮獲新北市模範人員公務表揚。

倪嘉伶說，剛近教育局時局內碰巧離職一批人，她不僅從0開始，平均2、3個月換一次業務，正因為她聽不到，擔心自己份內工作麻煩到同事，反而比別人加倍努力，各科室不想做的苦差事通通扛起來做，幾乎天天加班，只盼更快熟悉局內業務。

倪嘉伶笑說，她聽力雖然受損，但透過判讀唇形與眼神，基本上溝通無礙，但有時開會時多人同時開口，或是疫情後戴口罩看不見唇形，難免讓她聽得霧煞煞，一開始會不好意思開口，現在她更懂的表達自己的困難與需求，「未來我想要用自己的力量，讓更多人知道聽不到的困難，讓大家正視聽障的需求。」

新北市府今舉辦模範公務人員暨績優人員頒獎典禮，今年遴選出14位公務人員和30位績優人員，其中新北市教育局科員倪嘉伶、衛生局科長吳玉鳳，更進一步獲選參加行政院模範公務人員選拔，侯友宜上午到場頒獎，分享得獎者的榮耀與喜悅。

(中時 )