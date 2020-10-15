今年是貨櫃航運的驚奇年，貨櫃運價在今年4月落底緩步走升，6月起運價漲勢轉強，一直到10月中旬處於傳統的貨櫃航運的旺季尾聲，但運價高掛在高峰處，有利於推升第四季貨櫃航運業者的獲利。宏遠投顧樂觀估計長榮（2603）今年第三季稀釋EPS將達1.68元，第四季稀釋EPS將達1.26元，合計全稀釋年EPS為3.46元，基本EPS估為3.81元，是所有法人推薦買進報告中最樂觀者。

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