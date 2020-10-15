法人估長榮Q4淡季不淡 全年EPS為3.81元 12:472020/10/15 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （全球貨櫃航運產業進入長期向上的產業循環。圖／長榮海運） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今年是貨櫃航運的驚奇年，貨櫃運價在今年4月落底緩步走升，6月起運價漲勢轉強，一直到10月中旬處於傳統的貨櫃航運的旺季尾聲，但運價高掛在高峰處，有利於推升第四季貨櫃航運業者的獲利。宏遠投顧樂觀估計長榮（2603）今年第三季稀釋EPS將達1.68元，第四季稀釋EPS將達1.26元，合計全稀釋年EPS為3.46元，基本EPS估為3.81元，是所有法人推薦買進報告中最樂觀者。 (工商 ) #長榮 #EPS #運價 #稀釋 #貨櫃航運 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2大利空 觀望轉失望 台股拉回12,827 14:372020/10/15 財經 《半導體》台積電Q4營收再戰新猷 季增估2.1~4.6％ 14:482020/10/15 財經 恒大配售集資腰斬 股價暴跌 04:092020/10/15 全球財經 富櫃50、200成分股調整 04:092020/10/15 證券．權證 熱門股－中菲行 迎旺季漲停鎖死 04:092020/10/15 證券．權證 防疫新措施 長榮航空調整登機順序 17:112020/10/15 財經 《電子零件》博大前3季每股賺3.87元 Q4淡季拚年增 10:332020/10/15 財經 華景電通今日每股68元掛牌興櫃 09:062020/10/15 財經 元山不懼匯損 Q4獲利拚平上季 04:092020/10/15 證券．權證 長榮航空防疫新招 登機增加距離又省時 15:022020/10/15 財經 財經熱門新聞 0056殖利率狂甩定存幾條街？專家蹦出這句忠告 - 財經 共機擾台 兩岸要開戰？老謝：台幣驚洩台灣未來 - 財經 推40年房貸 兆豐銀設6門檻 - 財經要聞 - 工商時報 台積電狂爆了！日化學大廠搶單 頭一遭來台設廠 - 財經 聯電主管30人申報持股信託 法人：應與庫藏股閉鎖期有關 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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