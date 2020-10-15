108課綱實施邁入第二年，全中教今天公布問卷結果，有高達九成四高中職老師超鐘點授課，關心教育的藍委林奕華、萬美玲齊聲表示，為配合多元課程，老師過度疲累地備課，受害的是孩子，提出降低高中教師授課時數、補足教師員額的訴求，讓教師有充足時間備課，關心孩子學習狀況，達到108課綱的理想值。

全中教自9月11日起，以google表單及紙本方式發出調查問卷，邀請各縣市高中職的導師、專任教師、教師會長及教師兼行政者填答問券，截至今天收到全台22縣市近千份問券回覆，更有超過300則教師填寫文字建議。

問券結果顯示，94％的高中職老師有超鐘點授課情況，其中五成教師超鐘點時數1至4節，而45％教師超鐘點授課高達5至9節，授課時數達到基本授課16節的1.5至2倍。

全中教理事長高孟琳說，在8月初全國校長會議，已當場反映第一線教學的老師過於勞累，但會後教育部長潘文忠說明教師員額卡在行政院人事總處，隨著時間過去至今仍無解。

國民黨立委林奕華說，因應108新課綱，負擔最高的在高中職，課程變化也最多，老師必須做不同課程的備課，還要跨科教學、指導學生、作業評量、考試等，若無法改善老師過勞的壓力，將使得108新課綱理想狀況遭打折。

國民黨立委萬美玲指出，老師心力交瘁，無法給予學生在課業、制度、心理最大支持，最後受害的是孩子，她認為應降低高中教師授課時數，補足教師員額，讓教師有充足時間備課與關心孩子學習狀況，達到108課綱的理想值。

林奕華表示，教育部把責任推給人事總處，但她要求潘文忠應拿出態度，據理力爭增加高中教師員額，呼籲教育部、行政院正視教學現場的問題。萬美玲說，閣揆蘇貞昌應進行橫向聯繫，徹底解決問題。

(中時 )