為增進印太國家在營業秘密保護及數位侵權防制的能量，台灣、美國、日本，舉行三方視訊會議。AIT台北辦事處長酈英傑表示，吸引外國投資幾乎已是地球上所有經濟體的共同目標，因此只要有新半導體晶圓廠或製藥研發中心考慮設廠，競爭總是相當激烈。美國公司已透過親身經驗（有時是慘痛的教訓）學到，在進行此類的投資決定時，智財保護絕對是首要的考慮因素。

台、美、日三方合辦「2020年全球合作暨訓練架構（GCTF）：營業秘密保護及數位侵權防制視訊研討會」，台灣會場由外交部政務次長田中光、法務部政務次長蔡碧仲、AIT台北處長酈英傑（Brent Christensen）、日本台灣交流協會代理代表橫地晃（Akira Yokochi）出席。

田中光指出，智慧財產是各國經濟成長和競爭力的核心，尤其在全球5G競賽、數位轉型及貿易競爭形勢下，新型商業間諜及資安威脅將不斷浮現，各國應攜手合作，共同保護營業秘密並打擊數位侵權。

酈英傑指出，在今天競爭激烈的全球體系當中，要促進經濟發展的良性循環，有四個「I」不可或缺：即互動（Interaction）、智財保護（IPR protection）、投資（Investment）和創新（Innovation），而智財保護就是其中的一大要素。

他表示，與其他經濟體「互動」，是奠定經濟發展基礎的第一步，沒有經濟體能孤立發展。目前仍然有一些我們必須正視的「互動」障礙，包括部分經濟體仍合力設法將他人排除在全球體系之外。在這方面，美國尤其相信台灣能夠為世界貢獻良多，鼓勵大家都繼續延續像今天一樣的往來互動，一方面向台灣學習，同時也分享自己的經驗。

第二個「I」是「智財保護」，這也是激勵本國發明家與創業家、並吸引跨國企業關注的關鍵要素。其中專利和商標當然是主要的考量議題，本次會議聚焦在著作權與營業秘密的保護。從藝術家到工程師，現代經濟的各個層面都依賴著充分且適當的智財保護

第三個「I」：「投資」。酈英傑認為，吸引外國投資幾乎已是地球上所有經濟體的共同目標，因此只要有新半導體晶圓廠或製藥研發中心考慮設廠，競爭總是相當激烈。美國公司已透過親身經驗（有時是慘痛的教訓）學到，在進行此類的投資決定時，智財保護絕對是首要的考慮因素。

而來自國內外的投資，則使得「創新」——也就是第四個「I」——能夠在經濟體中蓬勃發展，因為這讓新創者知道，他們的辛勤工作與獨特點子將能獲得回報。創新會帶來更多的創新，這也吸引了世界各地的人才前往矽谷、新竹和東京等地。

(工商 )