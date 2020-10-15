基隆1名謝姓男子自稱天道盟太陽會基隆分會長，長期在基隆一帶唆使旗下小弟在廟口強討保護費，還使喚小弟以電子遊藝場機台故障為由，藉機勒索業者15萬元；不僅如此，謝男還將槍枝交由小弟保管，但小弟被逮後，槍枝一併遭警方查獲，謝男卻反過來向小弟家屬索討30萬元當作補償，台北市刑警大隊掌握情資，經長期蒐證，本月12日前往基隆逮捕謝男夫妻等5人，訊後依組織、槍砲以及恐嚇等罪嫌送辦。

自稱天道盟太陽會基隆分會長的謝男與張姓妻子，及其他3名共犯遭警方逮捕，移送地檢署偵辦。（圖／翻攝畫面）

警方調查，謝姓男子（54歲）自稱天道盟太陽會基隆分會長，外號「基隆小謝」，經常與張姓妻子及小弟在基隆廟口向攤商收取保護費，許多攤商都敢怒不敢言。今年3月間，謝男唆使旗下小弟到基隆某電子遊藝場消費，再以「機台壞掉」為由，要求業者賠償15萬元，業者為了避免事端，只好自認倒霉，花錢消災。

除此之外，謝男還曾將2把制式手將交由旗下小弟保管，然而今年2月間小弟遭警方逮補，槍枝也遭查獲，謝男完全不管小弟死活，還向小弟勒索30萬的補償金，小弟付不出錢到處躲，謝男見狀轉向其家屬要錢，還稱：「不給錢就讓你孩子斷手腳。」家屬嚇得交出30萬，沒想到謝男食髓知味，又向家屬勒索15萬元，家屬無力負擔只能求助警方。

台北市刑大偵八隊經長期蒐證，在本月12日見時機成熟兵分多路前往基隆謝男住家逮人，除了逮補謝男及張姓妻子外，還有共犯歐女、覃男以及林男等5人，訊後依違反《組織犯罪條例》、槍砲、恐嚇取財等罪，移送基隆地檢署偵辦，警方呼籲，被害人能夠勇於出面指認，遏止危害持續擴大。

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(中時新聞網)