屏東縣東港鎮民眾9月底在新園鄉一處產業道路晨運時，發現路上掉了數枚彈殼，好心地向當地派出所報案，東港分局偵查隊不敢大意，立即前往採證，發現疑似改造手槍彈殼，研判可能是有嫌犯在進行試槍，因此深入追查，果然破獲改造槍枝工廠。

鍾嫌落網後供稱是上網自學改槍技術，沒有販售意圖，警方對其說法持保留態度。（圖／翻攝畫面）

警方表示，經調閲沿路口監視器過濾分析，發現行經案發地點鐘姓犯嫌（24歲）涉有重嫌，隨即報請屏東地檢署檢察官指揮偵辦，並實施跟監蒐證，在10月14日眼見時機成熟，員警前往鐘嫌位於新園鄉住處搜索，當場查扣改造手槍成品4把、半成品1把、模擬槍2把、改造子彈、底火、彈頭，以及電鑽、砂布等改造工具一批，全案依法移送屏東地檢署偵辦。

鐘嫌向警方供稱，他是軍事迷，上網學習改造槍枝的技術，純粹是興趣沒有販售意圖，但警方認為，嫌犯改造技術熟練，對其說法持保留態度，將擴大偵辦釐清案情。

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(中時新聞網)