2020鯤鯓王平安鹽祭將於11月14日、15日登場，今年度代言人為精通醫術濟世救人的范府千歲王爺。（劉秀芬攝）

2020鯤鯓王平安鹽祭將於11月14日、15日登場，備受期待的限量鹽福袋，15日曝光亮相。（劉秀芬攝）

2020鯤鯓王平安鹽祭將於11月14日、15日登場，備受期待的限量鹽福袋，15日曝光亮相。（劉秀芬攝）

今年南鯤鯓代天府另推出限量鹽幣，只要參加11月15日萬善爺博杯活動，就可以把限量鹽幣帶回家，博得三聖杯加贈結緣寶一組，限量50組，送完為止。（劉秀芬攝）

2020鯤鯓王平安鹽祭將於11月14日、15日登場，備受期待的限量鹽福袋，15日曝光亮相，今年度代言人為精通醫術濟世救人的范府千歲王爺，時值新冠肺炎疫情肆虐，平安鹽祭透過請鹽、祭鹽、還鹽三階段的儀式為大家驅邪祈福，更具意義。

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能表示，平安鹽祭已邁入第17年，今年系列活動提早舉行，10月24日推出井仔腳瓦盤鹽田夕陽音樂會，10月31日有單車闖關活動，11月14日至15日鯤鯓王平安鹽祭除了有祈福儀式、發放限量鹽福袋，南鯤鯓代天府前還有熱鬧市集活動。

今年的限量平安鹽袋，一款是雲嘉南管理處的黃色版，一款則是南鯤鯓代天府的藍綠色版。黃色版的只要在活動兩日排隊就有機會索取到，每天30分鐘一個場次，每天共有10場次；今年同樣有樂齡族優先通道，加贈限量平安鹽袋抱枕。

南鯤鯓代天府則準備了2萬個平安鹽袋，只要參加博杯挑戰賽，就可獲得1個，博杯挑戰賽最高獎金10萬元。今年南鯤鯓代天府另推出限量鹽幣，只要參加11月15日萬善爺博杯活動，就可以把限量鹽幣帶回家，博得三聖杯加贈結緣寶一組，限量50組，送完為止。

今年還有南鯤鯓月老神君要來帶給大家好人緣好姻緣，活動兩日只要與月老神君鹽雕公仔拍照打卡分享，即可獲得2個平安鹽袋，每日限量100個。

延續往年傳統，活動兩日還有民俗藝陣、中西方音樂會、鹽DIY特色活動、雲嘉南美食伴手禮展售會、廟宇中英文免費導覽活動，不僅讓大眾認識南鯤鯓代天府的廟宇文化魅力，也讓來自世界各地的民眾，感受台南在地文化特色。

(中時 )