新港兩機車發生車禍，1男跌落3米深水溝身亡。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真）

嘉縣消防局今天上午8點48分接獲警局轉報指新港發生一起機車事故，消防人員前往後回報為2輛機車事故，現場一名男性跌落3米深水溝，倒臥在溝內，消防員利用雙截梯、長背板將其救出時已無生命跡象，另名19歲女性騎士則雙膝擦傷，送往嘉義基督教醫院救治。

(中時 )