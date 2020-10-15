新港兩機車相撞 1男跌落水溝死亡 12:562020/10/15 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新港兩機車發生車禍，1男跌落3米深水溝身亡。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新港兩機車發生車禍，1男跌落3米深水溝身亡。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真） 嘉縣消防局今天上午8點48分接獲警局轉報指新港發生一起機車事故，消防人員前往後回報為2輛機車事故，現場一名男性跌落3米深水溝，倒臥在溝內，消防員利用雙截梯、長背板將其救出時已無生命跡象，另名19歲女性騎士則雙膝擦傷，送往嘉義基督教醫院救治。 (中時 ) #機車 #事故 #水溝 #新港 #嘉縣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新港兩機車相撞 1男跌落水溝死亡 12:562020/10/15 社會 新港、飛驒 發表釀製3周年清酒 04:092020/10/14 地方新聞 老婦穿越馬路與機車騎士碰撞 2人傷重急救 09:172020/10/15 社會 苗43線機車擦撞小貨車 女騎士頭撞橋墩不治 11:462020/10/14 社會 《電子零件》毅嘉Q3稅前淨利約1.24億元 單季獲利創3年新高 15:222020/10/15 財經 老牌車行第3代轉型 挺長照 04:092020/10/14 地方新聞 影／頭份市機車與小貨車擦撞 女騎士頭部受撞擊不治身亡 13:282020/10/14 社會 竹縣綜合社福大樓開工 預計2022年啟用 15:512020/10/15 寶島 大學生出車禍主因「3新」警官籲「2意」 14:102020/10/14 社會 高雄左營機車撞傷行人棄車逃逸 騎士到案說明 12:332020/10/14 社會 社會熱門新聞 大學生出車禍主因「3新」警官籲「2意」 - 社會 女房客對監視器「放送黑森林」 房東嚇壞付3個月租金求她搬 - 社會 前國安局少將幫詐騙集團行騙16萬 判拘役30日 - 社會 林森北「超胸」洗頭妹曝光 男網友暴動揪團：什麼頭都給她洗 - 社會 綠帽夫尾隨妻子小王偷情 馬路大喊通姦 狗血劇情路人看傻 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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