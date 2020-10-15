中美關係緊張，美國早前限制駐美中國領事館人員的活動，中國大陸外交部亦反制，限制美國駐華使領館及其人員活動，包括美國駐港外交官，事件更波及香港政圈。星島日報報導，立法會建制派議員最近就收到「溫馨提示」，盡量不要與「五眼聯盟」及個別歐洲國家的領事及官員接觸。

香港向來是國際「情報」中心，各國外交人員都在香港收集情報，港政圈中人不免是「收風」對象，同時亦趁這類接觸施加影響力。就以美國駐港總領事館而言，其人員規模就可與大使館相比。有建制人士認為，目前政治環境與一年前大為不同，國家遭到圍堵，若沒有反制措施則無法宣示主權，願意支持國家，遵守同尊重任何外交決定。另一建制人士也稱，自己一向避免接觸外國外交人員，即使幾年前美國領事曾多次邀請，他也一一拒絕，怕對方記錄後，多年後爆出對話內容，尤其目前中美「打大交」，不希望成政治犧牲品。

全國港澳研究會副會長劉兆佳指出，中國大陸對美國外交人員的限制是出於反制措施，就美國早前要求中國大陸駐美外交官在當地有探訪校園、會見政要等活動前，都要事先獲批准表達不滿，但在一般情況下，陸方不會主動限制他國外交官活動。

這次傳出擴大限制範圍，提示香港政府及立法會人員不要見「五眼聯盟」，即美國、英國、澳洲、加拿大與紐西蘭的外交官，劉坦言自己未收到相關訊息。若事情屬實，他評估不鼓勵來往的做法，可能是不滿有關國家近來行徑干涉香港內政、不尊重中國大陸對香港的主權。

劉兆佳認為，外交官員其中一項重要工作是要了解當地情況並向自己的國家匯報，過程中需要接觸當地不同人員。不排除有個別國家派情報人員到領事館工作，並以外交官身分掩護，在當地扶植反對派領袖及就當地事務發表輿論影響民情等。不過，外交部門並非外國政府收集情報及發揮影響力的唯一途徑，可透過第三者如商人、非政府組織、宗教組織、學術或人權機構等繼續其工作。

(中時 )