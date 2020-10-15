全國高級中等學校教育產業工會今天於立法院召開記者會反映，108課綱邁入第二年，將近九成四的高中職老師都有超鐘點的狀況，老師爆肝、過勞，立委林奕華呼籲，教育部及行政院應該正視教育環境面臨的問題，盡快補足教師員額、降低基本授課時數。

全中教秘書長許麗吉指出，高中職教師授課時數超鐘點的狀況以前就有，但新課綱上路以後更加嚴重，導師除了平常上課，還有學生輔導、備課等工作，以一般導師基本節數12節為例，約三成超鐘點授課三到四節，等於增加了三分之一的工作量。

超鐘點授課狀況其來有自，除了傳統課程以外，新課綱要求每所學校都要有校定必修課程，老師需要自己設計每間學校的特殊課程，例如自然科學專題等，因此，老師們不但上課的時數增加，課程的種類也增加，許麗吉說，高中職老師都很願意將教育改革做好，但不能因此讓老師超負荷，唯有補足教師員額才是提升教育品質的根本解決辦法。

對於補充教師員額，將來可能面臨少子化問題，導致老師人數過多，許麗吉認為，現在的教師人數的確不足，新課綱上路後有老師甚至一天上滿七堂課，完全沒有時間備課、輔導學生、關心學生學習狀況，如果擔心未來老師超額，面臨少子化問題，效法新加坡降低班級人數是必然的趨勢。

北一女前教務主任吳銘祥認為，新課綱的期待是重質不重量，有別於以往都是教育部規定的課程，因應多元教育有了校定必修課程，學生在每個課程上，在在都需要老師的陪伴，如此壓縮老師時間反而犧牲了學生，教育問題與每個人息息相關，應該要提升教師員額才是根本辦法。

此外，校定必修課程上路以後，許多學生都有更多元、活躍的想法，但許麗吉指出，一個老師難以應付全班30至40名學生的想法，自己對於無法完整回應、輔導學生問題也覺得很可惜，因此除了降低班級人數，增加一起上課的偕同教師也是解決辦法之一。

(中時 )