嘉義縣某補習班驚傳不當管教，一名小六女生遭補習班林姓主任以考試成績不佳，持熱熔膠條痛打屁股數下，導致女童屁體大片紅腫、瘀青，因傷勢不輕，家長既心疼又生氣，質疑林姓主任管教過當，嘉義縣教育處前往調查後，決定依法要求補習班解聘該主任，補習班也將被裁處停止招生。

有民眾14日深夜在「嘉義市大小事」臉書社團PO出疑似家長與補習班的對話截圖，明顯看到小孩的屁股被打到紅腫瘀青，家長反問「林老師會不會太扯了」、「我們全家都很暴炸」，更提到「如果因為品性不好被打，我們認了，但實在不能因為成績不好就打成這樣，我們實在無法接受」。

小六女童被補習班主任打到屁股紅腫瘀青，今15日嘉義縣政府教育處已前往補習班調查。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

縣府教育處昨晚獲知後，立即聯繫補習班瞭解案情，今一早就派員赴現場調查，經確認案為該班林姓班主任行為是不當管教，只因學生考試考不好，班主任因此體罰成績不好的小六學生，目前家長已帶學生驗傷並向當地派出所備案。

據教育處了解，林姓主任體罰學生並非第一次，只是這次下手太重，導致學童身心受創，教育處長陳添丁表示，事情發生後，教育處火速介入，調查後將依補習及進修教育法第9條相關規定，要求補習班應解僱這位班主任，並登錄補習班不適任人員資料庫，通報全國知悉，至於補習班部分，也會依補習及進修教育法第25條規定裁處停止招生之處分。

陳添丁說，學校第一時間已完成相關通報，導師也與家長聯繫，將加強關懷輔導。另有關不當管教情節屬兒少保護事件，教育處調查報告將速移送社會局依兒童及少年福利與權益保障法規定，處新台幣6萬元以上60萬元以下罰鍰，並得公布教師姓名。

(中時 )