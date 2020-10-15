孫思堯將會直接打P+聯盟的桃園航空猿。(璞園提供)

才剛宣布「一條」劉義祥接下P＋聯盟桃園航空猿總教練，璞園建築15日接著宣告「籃球精靈」顏行書接任璞園總教練，讓他重新回到SBL總教練工作，璞園也宣布與旅美小將孫思堯簽約，他將會打桃園航空猿，而不是SBL的璞園。

顏行書曾在第13、14季SBL擔任富邦勇士總教練，也曾當過璞園、富邦等隊助理教練，不過去年他才剛接任莊敬工家男籃教練，沒想到才接1年就重新回到SBL舞台執教，他原本14日有到台大體育館觀看SBL挑戰賽，卻馬上就離開。

23歲的孫思堯，是出身HBL名校松山高中的內線好手，由於受到新冠疫情影響，即將升上美國紐約理工學院大四的他，還是決定跟著昔日高中隊友高國豪一樣，選擇回到台灣先打1年，且線上就讀，然後再來考慮明年是否重返美國打球。

不過孫思堯並未從SBL打球，而是直接到P＋聯盟的職業舞台挑戰，或許能讓他可以更加成長，畢竟P＋聯盟是採雙洋將制，相信能讓孫思堯獲得更多內線對抗機會，可是目前不管是璞園或航空猿的人手仍很短缺，就看他們接下來怎麼補人！

(中時 )