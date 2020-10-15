日本高中少女的煩惱居然不是「成績」，而是「性」？《騷亂時節的少女們》主要講述青春期時遇到的煩惱，例如想談戀愛、對外貌和身材的重視、同儕排擠等，當然對於成人話題更加好奇，甚至還有同性戀、蘿莉控、未成年懷孕等議題。「文藝社」的社團活動有一項是閱讀情色文學作品，有一天，五個成員在討論「臨死前想做的事情」時，學校的人氣美女菅原新菜（玉城蒂娜 飾）語出驚人回答「性」一詞，從此以後，五個花樣青春少女的生活就像被下「咒語」似的產生了變化。

台灣觀眾熟悉的動畫電影《好想大聲說出心底的話》、《想哭的我戴上了貓的面具》，是由動漫迷稱「岡媽」的岡田麿里所編著的，自從她的自傳被改編成日劇後，粉絲們紛紛敲碗等待新劇，日劇《騷亂時節的少女們》翻拍同名漫畫，並且已於去年改編成動畫版。

小野寺和紗（山田杏奈 飾）對菅原新菜提出的論點，雖然感到羞愧，同時也被強烈吸引，尤其在不經意撞見暗戀的「青梅竹馬」正在進行「難以啟齒的行為」後，眼裡心裡一直出現相關語詞，讓她不知所措。「青梅竹馬」典元泉由小傑尼斯Hi Hi Jets的井上瑞希飾演，這兩年的Jr戀人賞都有進榜，是日本新生代最有潛力的男星。

菅原新菜和小野寺和紗的友情因典元泉開始動搖，甚至小野寺和紗對自己的外貌和身材產生自卑感，而菅原新葉與小時候所屬劇團的導演「蘿莉控大叔」三枝久（鶴見辰吾 飾）若有似無的感情也漸漸浮上了檯面。在劇中飾演校花，在劇外玉城蒂娜通過出演幸田未來的單曲出道，同時也是攝影師蜷川實花的御用模特。

《騷亂時節的少女們》主題曲由三阪咲演唱，因在街頭翻唱Ed Sheeran的《Shape of You》爆紅，不只被粉絲譽為「安室奈美惠的接班人」，連歌唱比賽的評審也作出高評價，認為是令和時代的希望。她甜美高亢的嗓音搭配劇中戀愛酸甜苦澀的劇情與青春活力曲調，替整齣劇加分。青春禁忌漫改劇《騷亂時節的少女們》從2020年10月16日起，每週在中華電信MOD的戲劇199>追新劇上架。

(中時新聞網)