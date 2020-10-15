外貿協會主辦2020「美國商機日」15日一早於台北國際會議中心登場，就在台美關係「甜蜜時刻」，第九屆美國商機日首度獲得美國聯邦最高層次商務次長Joseph Semsar等及超過30個州廳政府高度支持；貿協董事長黃志芳強調，美方參與力度比往年更大，企業買主包括Amazon等20多家大咖，雙邊經貿深化往來是雙贏局面。

美國在台協會處長酈英傑指出，台美共享民主與經濟價值觀是奠定雙邊關係的基石，且是「真朋友，真進展」，而美國商機日就是一個深化彼此經貿關係的好方式，他也預告明年6月將在美國華盛頓特區舉辦選擇美國投資高峰會。

黃志芳在致詞表示，美國為臺灣重要的貿易盟友，疫情之下更凸顯臺灣於全球供應鏈移轉中扮演關鍵角色，貿協將持續透過「臺美企業聯盟」籌組赴美拜訪團並規畫共同拓展第三地，擴大臺美合作範疇及契機。

黃志芳表示，本屆「美國商機日」史無前例地以馬拉松接力的方式從10月15日早上9點到10月16日早上10點長達25個小時持續辦理一系列活動，為臺美企業提供全方位服務，洽談會將突破地區及時差限制在今天晚上8點登場，跨過午夜後，隔日上午再接力辦理線上視訊洽談會，共計有18家買主，包含全球第一大電商平台Amazon，就是看準臺灣供應商技術及品質，尋求攝影機塑膠殼製造商，打入Amazon產品供應鏈；而台灣參與商機洽談會的供應商則包括電子大廠包括仁寶等170家廠商。

今年「美國商機日」獲得美國聯邦與州政府的高度支持，且美方參與的層級較往年更高，其中包括美國商務部次長、副次長及助理部長等三官員均透過視訊表達對台美關係密切，期待美國商機日促成更多合作機會，更對近期台積電赴美投資按讚，此外過半的美國州長、廳長亦透過視訊表達對臺美合作期待。

商機日也首次以虛實整合之方式，於線上線下辦理商機媒合活動及美國投資說明會，協助我國業者開發美國市場，爭取訂單，同時深化臺美雙邊經貿關係。

(工商 )