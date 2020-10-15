全台最大旅展「2020 ITF台北國際旅展」10月底於台北南港展覽館登場，香格里拉台北、台南遠東國際大飯店與Mega50三館聯合推出各式住宿、餐飲、年菜外帶、健身券等超值選擇，雙人入住香格里拉台北遠東最低每晚只要2,999元。旅展期間消費更可享「滿額好禮樂」與「食來運轉．轉轉樂」，人人有獎超有誠意。

香格里拉台北遠東國際大飯店，11月中全新改重新裝開幕的「遠東Cafe自助餐廳」，在旅展期亦推出出嚐鮮特賣價，包含午、晚餐、下午茶等豐富選擇，最低優惠約65折，每位僅需1,058元即可以超優惠價搶先享受全新豪華百匯晚餐。上海醉月樓雙人平日週一至五豪華海鮮套餐」2,980元，原價6,556元，看準國人愛吃活龍蝦，超低優惠45折，盡享滬式奢華料理如松茸菇燉獅子頭、樹子蒸波士頓龍蝦、紅燒龍鳳骨。「馬可波羅義式餐廳雙人季節特色晚間套餐」3,899元，原價5,500元，現享71折優惠，就可坐擁高樓台北璀璨夜景下盡享浪漫精緻的義式晚間料理，一次購買10張再贈送1張午間套餐券。

而香格里拉台南遠東飯店必buy商品，包含週日至週五尊榮客房住宿券含早餐兩張券組，下殺28折，只要7,332元，平均一人1,833元，立即現省19,046元，超低優惠勢必造成搶購！歷年旅展熱賣的醉月樓「櫻桃烤鴨三吃券」79折優惠，每券1,600元。另外，「聯合餐飲券雙組」，可任選遠東Cafe自助餐或THE MEZZ牛排龍蝦館套餐，讓消費者使用彈性更大，原價最高6,292元，旅展期間僅賣4,000元、69折。

(工商 )