勞工局長吳威志說，將再與公車業者協調。（陳世宗攝）

台中市議員謝明源等15日在市議會質詢時指出，台北市勞動局最近公布針對市區客運司機的勞動條件及職場健康保護進行檢查，結果12家客運業者全數違法，台中市區客運業者是否也有「嚴重缺工」問題導致司機過勞情形？勞工局長吳威志說，將督促公共運輸業遵循勞動法令，避免勞工過勞，保障勞工權益。

謝明源、陳淑華、邱素貞說，台北市勞動局發現12家客運業者全數違法，違規態樣包括「輪班間隔未達11小時」、「違反工作4小時需休息30分鐘」、「工作超時」等；違規缺失主要原因是「嚴重缺工」等，勞工局是否有掌握各家客運業者司機勞動情形？

謝明源說，司機休息時間不足，可能會有疲勞駕駛疑慮，影響乘車大眾及市民的交通安全。以今年為例，台中在5月份發生司機，因腦中風而衝撞9輛車的事故，10月份就發生兩起司機因暈眩、疑似疲勞駕駛而衝撞車輛、號誌桿的事故。

吳威志指出，中市今年截至9月配合台中區監理所，針對公共汽車客運業及遊覽車客運業合計32家次，包括台中客運、全航客運等5家、大墩遊覽車及五福遊覽車通運等27家業者實施專案勞動檢查，其中有10家次違法，計違法15條次共罰59萬元。

吳威志強調，其中以豐原、全航、總達及台中客運等都有多項違規情形，包括超時工作、更換班次未達連續11小時休息時間、連續使勞工工作超過7日以上、未4小時給予勞工30分鐘休息時間等；勞工局除依法裁罰外，已要求業者立即改善，以維護勞工權益及公共安全。

(中時 )