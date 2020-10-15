封測廠華泰(2329)受新冠肺炎疫情及記憶體市況轉弱影響，2020年迄今營運表現偏弱，上半年營運轉虧、每股虧損0.48元。不過，隨著時序步入旺季、市場需求回升，法人預期第四季營運動能可望回升，整體營運狀況有望好轉。

華泰今（15）日在買盤敲進下放量走高，一度勁揚7.73％至11.85元、登近2月高點，截至午盤維持逾7％漲幅，領漲封測族群。同時，三大法人持續偏多操作，上周合計買超1888張，本周迄今合計亦買超660張。

華泰2020年9月自結合併營收11.29億元，月增7.12％、年減24.61％，回升近4月高點。不過，第三季合併營收32.63億元，季減6.74％、年減34.36％，降至近2年半低點。累計前三季合併營收104.06億元、年減22.45％，為近3年同期低點。

華泰受疫情干擾蘇州子公司復工進度及客戶需求，記憶體市況需求多空混沌、電子代工（EMS）轉單效益降低，以及去年比較基期較高影響，上半年營運動能偏弱，稅後虧損2.66億元、為近3年同期低點，每股虧損0.48元，營運由盈轉虧。

對此，華泰今年持續投入CSP BGA市場開發、加強改善生產效率，並擴大物聯網及車用電子相關產品應用市場，並透過持續精實產品組合，力拚積極擴大營收基礎、提高稼動率，並致力節流，盼能創造獲利、改善體質。

此外，華泰為因應客戶轉單需求，去年底規畫投入近43億元啟動楠梓閒置廠房擴建，將中國大陸蘇州伺服器主機板產線移回台灣，以一條龍式產線擴大生產固態硬碟（SSD）等利基產品，盼藉此降低貿易戰風險、搭上伺服器需求成長商機。

同時，華泰傳出順利取得索尼訂單、成為索尼新遊戲機PS5的SSD封裝廠，隨著PS5將在11月中陸續上市銷售，相關訂單需求可望使華泰產能稼動率提升，進而帶動營收動能回升，第四季整體營運狀況有望好轉。

(時報資訊)