醫師指出，卵巢瘤在臨床上算是常見，但目前發生原因仍不明。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

一名住在花蓮南區的30歲林姓女子，日前腹部突然強烈疼痛，就醫診斷以為是腸胃炎即返家，殊不知疼痛感更具強烈，家人見林女臉色蒼白，甚至站不起身，立即將她送往花蓮門諾醫院；經檢查後，竟發現骨盆腔內有個約臉盆大的腫瘤，幸好是良性卵巢瘤，並在手術後順利出院。

門諾醫院婦產科醫師吳文綺表示，林女生產完約一年半，突然感到腹部疼痛，前往當地診所就醫被診斷為腸胃炎，因服用藥物無改善，反而疼痛感越來越劇烈，趕緊轉往門諾醫院急診；經電腦斷層檢查發現骨盆腔內有一個約18公分的良性卵巢瘤，並由婦產科醫師進行手術摘除。

「這麼大顆卵巢瘤十分罕見」吳文綺指出，卵巢瘤在臨床上算是常見，發生原因不明，有些會自然消失，有些則需要治療，且平常不一定會有症狀，林女因腫瘤已扭轉充血，壓迫到周邊血管，才會感到劇烈疼痛。近來也有一位患者經檢查發現腹部裡有顆約20公分的卵巢瘤待切除。

吳文綺強調，不是所有女性都會發生卵巢瘤，也不一定是惡性，如功能性囊腫、巧克力囊腫等，都是臨床常見良性瘤；女性每個月排卵時，出現的濾泡囊腫與黃體瘤等就屬於良性水瘤，體積較小，不會對健康造成威脅。

吳文綺建議女性，一旦出現長期腹痛或腹部鼓起等症狀，千萬別輕忽，應盡快到婦產科就醫，才能及早治療，且定期檢查與追蹤是最好預防方式，可在子宮頸抹片檢查時，請醫師透過陰道超音波檢查子宮及卵巢，確保發現異狀及時治療。

(中時 )