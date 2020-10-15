正值美大選倒數20日之際，先前曾轟動一時的民主黨參選人、美國前副總統拜登有關的「通烏門」又爆出新發展。據《紐約郵報》爆料，拜登的兒子韓特．拜登曾向烏克蘭商人介紹時任副總統的父親拜登，其中作為鐵證的通訊郵件也首次曝光；而韓特在成為該公司董事後，還接受該名該公司以每月5萬美元薪資做為報酬。雖然拜登陣營一再否認，但仍遭美國總統川普嗆「他們一家都在騙」。

報導指出，韓特（Hunter Biden）的筆電曾於2019年送往一家獨立蘋果電腦維修店內維修後但事後並未取回，經聯絡也未回應。雖然店主表示並不知道該筆電的主人，但從筆電上貼有拜登基金會的貼紙，隨後在新聞上得知這可能是杭特的筆電，並於2019年12月將其轉交給聯邦調查局，還將其中硬碟複製一份給川普的親信、前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani），而他決定在大選前將內容轉交《紐約郵報》。

報導稱，筆電中儲存有韓特與烏克蘭天然氣公司Burisma董事顧問波茲哈施奇（Vadym Pozharskyi）在2015年4月的一封往來郵件，其中波茲哈施奇感謝韓特讓他有機會赴華府並與他的父親拜登見面；而2014年5月的一封電子郵件中，波茲哈施奇向韓特訊問「是否能借用你的影響力」來幫助公司。此外，先前媒體爆料拜登曾於2014年在烏克蘭與該公司高層打高爾夫球的照片，也存在該筆電之中。

除了傳聞已久的通烏門之外，報導也指出筆電內藏有韓特長達12分鐘的不雅片，其中他口中叼著菸，疑似與不明女子進行性行為，另外也有其他不雅照。韓特先前曾一度陷入毒癮，但自稱已戒除。

對此，拜登陣營一再否認相關指控，也確認拜登任副總統時的官方行程，並沒有找到紐約郵報指控的這場見面，拜登本人去年也表示自己從來沒和兒子討論過他在海外的生意。不過，川普則緊咬砲轟對手的機會不放，嗆「他們都是騙子，一直都是騙子，這就是我站出來對抗他們」。

另外，《紐約郵報》這篇爆料報導一度曾遭臉書（Facebook）和推特（Twitter）在新聞真實性有疑慮情況下，限制用戶轉貼新聞連結。不過推特隨後在官方帳號改口「尊重《紐約郵報》的報導」，推特執行長多爾西（Jack Dorsey）在推特上表示道歉。

文章來源：Notice Biden campaign not denying Post’s scoop facts on Hunter Biden’s sleaze
文章來源：Smoking-gun email reveals how Hunter Biden introduced Ukrainian businessman to VP dad
文章來源：Jack Dorsey APOLOGIZES after Trump threatened to remove Facebook and Twitter protections for blocking story about Joe Biden meeting son Hunter's Ukraine business partners - as Kayleigh McEnany's Twitter account is LOCKED for sharing it
文章來源：Donald Trump claims Hunter Biden's laptop revelations show his rival's family are 'grifters' as Rudy Giuliani boasts of 40,000 MORE emails after bombshell claim VP met his son's Ukraine business partner
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(中時新聞網)

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