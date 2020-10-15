正值美大選倒數20日之際，先前曾轟動一時的民主黨參選人、美國前副總統拜登有關的「通烏門」又爆出新發展。據《紐約郵報》爆料，拜登的兒子韓特．拜登曾向烏克蘭商人介紹時任副總統的父親拜登，其中作為鐵證的通訊郵件也首次曝光；而韓特在成為該公司董事後，還接受該名該公司以每月5萬美元薪資做為報酬。雖然拜登陣營一再否認，但仍遭美國總統川普嗆「他們一家都在騙」。

Smoking-gun email reveals how Hunter Biden introduced Ukrainian businessman to VP dad pic.twitter.com/rQ2TWfBhMe — William Figueroa Jr. (@Wil_Figueroa_Jr) October 15, 2020

報導指出，韓特（Hunter Biden）的筆電曾於2019年送往一家獨立蘋果電腦維修店內維修後但事後並未取回，經聯絡也未回應。雖然店主表示並不知道該筆電的主人，但從筆電上貼有拜登基金會的貼紙，隨後在新聞上得知這可能是杭特的筆電，並於2019年12月將其轉交給聯邦調查局，還將其中硬碟複製一份給川普的親信、前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani），而他決定在大選前將內容轉交《紐約郵報》。

報導稱，筆電中儲存有韓特與烏克蘭天然氣公司Burisma董事顧問波茲哈施奇（Vadym Pozharskyi）在2015年4月的一封往來郵件，其中波茲哈施奇感謝韓特讓他有機會赴華府並與他的父親拜登見面；而2014年5月的一封電子郵件中，波茲哈施奇向韓特訊問「是否能借用你的影響力」來幫助公司。此外，先前媒體爆料拜登曾於2014年在烏克蘭與該公司高層打高爾夫球的照片，也存在該筆電之中。

除了傳聞已久的通烏門之外，報導也指出筆電內藏有韓特長達12分鐘的不雅片，其中他口中叼著菸，疑似與不明女子進行性行為，另外也有其他不雅照。韓特先前曾一度陷入毒癮，但自稱已戒除。

對此，拜登陣營一再否認相關指控，也確認拜登任副總統時的官方行程，並沒有找到紐約郵報指控的這場見面，拜登本人去年也表示自己從來沒和兒子討論過他在海外的生意。不過，川普則緊咬砲轟對手的機會不放，嗆「他們都是騙子，一直都是騙子，這就是我站出來對抗他們」。

Our communication around our actions on the @nypost article was not great. And blocking URL sharing via tweet or DM with zero context as to why we’re blocking: unacceptable. https://t.co/v55vDVVlgt — jack (@jack) October 14, 2020

另外，《紐約郵報》這篇爆料報導一度曾遭臉書（Facebook）和推特（Twitter）在新聞真實性有疑慮情況下，限制用戶轉貼新聞連結。不過推特隨後在官方帳號改口「尊重《紐約郵報》的報導」，推特執行長多爾西（Jack Dorsey）在推特上表示道歉。

(中時新聞網)