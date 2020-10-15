深喉嚨爆料？羅智強斷言「中天關定了」 下步就是這電視台？《大新聞大爆卦》完整版(上) 2020.10.13

國民黨革實院長羅智強日前在臉書爆料「中天關定了」，引發軒然大波，輿論盛傳民進黨政府的手介入國家通訊傳播委員會 (NCC)，企圖威脅新聞自由；儘管對於該說法，行政院已經否認其真實性，但該羅智強的爆料仍引起社會質疑、討論。

在中天新聞台的政論節目「大新聞大爆卦」中，主持人提到若中天真的被民進黨給查封，那麼是否會產生寒蟬效應？對此，資深媒體人張友驊表示，「肯定會」，但是在這之後，人民將會「把民進黨的招牌拆下來」。

張友驊指出，台灣的言論自由並不是當年國民黨政府施捨給人民的，「而是民進黨爭取來的」，當年鄭南榕的雜誌社曾爭取過甚麼？百分之百的言論自由、尊重異己的言論以及所有新聞不得被審查；這些都是當年民進黨堅持的，蘇貞昌院長當年也曾帶領人民走上街頭，爭取言論自由。

但如今的關台等等風波，都完全跟當年民進黨的理念背道而馳；張友驊表示，民進黨現在這樣的行為，無疑是在自打嘴巴，今天民進黨當政了，就開始逐步限制當年自己親手爭取到的言論自由，張友驊直言，「這就是民進黨墮落的開始」。

(中時新聞網)