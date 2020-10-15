遠傳電信率全國之先，提出結合企業社會責任的「遠距診療 健康遠傳」計畫，藉由整合自身5G大人物核心技術與台灣醫療資源，送暖到偏鄉。今年遠傳號召公司同仁參與「享瘦人生減重競賽」，推動「減重做愛心，送愛到偏鄉」活動，每位同仁只要減重1公斤，公司就捐出100元募集血糖機，本次活動近300名員工熱烈參與，短短兩個月總共減重991公斤，募集40台通訊型(NB-IoT)血糖機，轉贈給台東縣政府，協助照顧偏鄉地區患者。

根據最新出版的台灣糖尿病年鑑顯示，國內糖尿病患正式突破220萬人，糖尿病更是台灣十大死因第5位。遠傳捐贈的通訊型(NB-IoT)血糖機，不僅數據能自動上傳平台，家屬或醫護人員也可透過手機即時了解病患資訊，對於醫療資源不足的偏遠地區，醫療單位可隨時掌握病患即時資訊，有效幫助偏鄉病患控制病情。

遠傳總經理井琪表示，「面對偏鄉醫療資源不足，遠傳為第一個運用5G技術結合先進台灣醫療資源，推出5G遠距診療的電信業者。此次推動的CSR計畫，以網路代替馬路的理念，期望幫偏遠地區民眾獲得較完善的醫療照顧，提升偏鄉地區民眾的健康與福祉。此次CSR計畫結合員工減重競賽，提出一邊減重換現金，還能送暖到偏鄉的想法，獲得同仁熱烈迴響，遠傳持續擴大社會影響力，讓此次活動也更具意義！」

未來，遠傳「遠距診療 健康遠傳」CSR計畫將持續關注偏鄉民眾健康，無論是健檢或是遠距診療時，遠傳志工將協助居民就診，志工們還會定期以簡訊、信件關懷偏鄉居民，落實【遠傳心5G， 未來無距離】的願景。

(中時 )