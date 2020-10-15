日本媒體報導，日本政府為改變企業供應鏈對大陸依賴，除補助供應鏈回國外，將產線移往東南亞也將在補助之列，預計首相菅義偉10月下旬出訪越南時會宣布這項對東南亞國家投資促進措施。

補助供應鏈回流爭議不大，但據研判為了迴避WTO(世界貿易組織)進行扭曲自由貿易等相關調查，日本才端出這套「南向政策」。如果日本企業全面從大陸撤退，轉至另外特定國家，導致WTO介入調查可能性就很高，因此會以東南亞國家國協全體國家為對象。

日媒指出在大陸疫情早於世界爆發之時，日本汽車產業因此無法獲得在陸生產製造之零件，顯示出供應鏈過於集中的風險。

菅義偉可能同時表明日本希望供應鏈基地多軌化，來避免給外界特別針對大陸感受，日本政府希望今後企業的供應鏈型態是在大陸保留基地，但有部分產線移到其他國家。具體補助政策還沒出爐，但根據日媒掌握消息，轉移過程所需費用，政府將補助給大企業1/2，中小企業2/3。

(中時新聞網)