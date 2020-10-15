ITF台北國際旅展即將開跑，六福旅遊集團於今(10/15)日啟動線上旅展，推出各種吃喝玩樂優惠。搶攻國旅商機，六福今年首度推出「六福旅遊集團聯合住宿券 2,000元」，可依照不同張數彈性使用於入住四鐵共構交通便利的台北六福萬怡酒店，或親子客最愛的關西六福莊，享受參展以來最低21折起的超強優惠，尤其是使用2張就入住價值1.5萬元的六福萬怡卓越客房1晚及早餐2客，再加碼贈2張六福村門票跟1張關西六福莊2,000元平日住宿折抵券，贈品總價值高達3,998元，等同入住五星級飯店再暢玩六福村就只要2元。

使用4張「六福旅遊集團聯合住宿券」則可享關西六福莊肯亞藍天客房3人住宿1晚外，再送早餐3客、超值優惠三選一（晚餐/草原歷險/狐獴觀察體驗），再加碼第4~6人免費入住（不含專案內容），對三代同堂或是2個小家庭來說，彈性度極高的優勢深具吸引力，若於年底前平日入住，還能再免費升等肯亞綠地房，每日數量有限，趕緊搶先預訂。

旅展期間，「台北六福萬怡酒店敘日平日下午茶單人券套組（10張/套）5,300元」，平均每人只要530元，就享原價759元的頂級五星Buffet下午茶。不分平假日都適用的「六福村四人套票1,999元」，原價將近4,000元，線上旅展直接下探5折優惠，平均每人不到500元。可以跟動物直接互動的「六福村環尾狐猴體驗單人套票」則為799元。

看準台灣觀光業未來產品及服務將更為著重高價值的走向，跳脫CP值思維，六福旅遊集團今年也特別針對樂齡族推出多個高CV值專案，著重優雅樂活、定點深度探索、精緻服務等旅遊體驗。若是三人樂齡好友出遊，推薦「關西六福莊 樂齡漫旅住房專案8,500元」，3人入住剛果藍天客房1晚，並提供早餐3客、客家風味餐3客外，還有犀牛噗噗造紙DIY體驗3人次，若有50歲以上樂齡成員，再加贈關西茶廠體驗券，體驗親近大自然之旅。

台北六福萬怡酒店也推出在地深度旅遊的專案，認識台北不只是現代化都市，還有深厚的歷史及自然人文景觀，「六福萬怡 散策旅行住房專案5,888元」最適合喜歡悠閒出遊的客群，優惠折扣32折，雙人入住卓越客房一晚、享受早餐2客後，即可任選出遊行程二擇一（十分幸福加持天燈/喵喵喵九份人文風情），便搭乘專車沿途欣賞近郊多樣面貌；台灣茶文化聞名全球，特別推出限定2020年11月21日入住一泊三食的「六福萬怡 茶山微旅行住房專案6,588元」，限量15組，包含雙人入住卓越客房、早餐2客、迎賓茶禮1份外，入住當日可在粵亮廣式料理晚餐時段享用雙人港式點心十品，並再加贈入住當日茶香體驗課程、翌日坪林茶鄉體驗行程，提供酒店來回接駁坪林、坪林老街職人導覽體驗、茶葉特色午餐品嚐、茶園生態體驗等。

台北101跨年煙火為名列全球十大熱門景點，台北六福萬怡酒店推出「2021跨年派對住房專案15,000元」，最強優惠39折，於2020年12月31日雙人入住精緻套房，含翌日早餐2客、享行政貴賓廳禮遇等，還有敘日 全日餐廳舉辦的跨年主題派對2人（每位價值1,580元+10％），跟著群眾一起倒數及欣賞煙火，狂歡迎接2021年。

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