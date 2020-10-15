六福旅遊集團於今(10／15)日啟動線上旅展，今年首度推出「六福旅遊集團聯合住宿券 2,000元」，可依照不同張數彈性使用於入住四鐵共構交通便利的台北六福萬怡酒店，或親子客最愛的關西六福莊，享受參展以來最低21折起的超強優惠，尤其是使用2張就入住價值1.5萬元的六福萬怡卓越客房1晚及早餐2客，再加碼贈2張六福村門票跟1張關西六福莊2,000元平日住宿折抵券，贈品總價值高達3,998元，等同入住五星級飯店再暢玩六福村就只要2元。

使用4張則可享關西六福莊肯亞藍天客房3人住宿1晚外，再送早餐3客、超值優惠三選一(晚餐／草原歷險／狐獴觀察體驗)，再加碼第4~6人免費入住(不含專案內容)，對三代同堂或是2個小家庭來說，彈性度極高的優勢深具吸引力，若於年底前平日入住，還能再免費升等肯亞綠地房，每日數量有限，趕緊搶先預訂。

每年不能錯過的餐券的是「台北六福萬怡酒店敘日平日下午茶單人券套組(10張／套) 5,300元」，平均每人只要530元，就享原價759元的頂級五星Buffet下午茶，為孝敬長輩及家庭聚餐最佳選擇。還有最好玩的六福村主題遊樂園，不分平假日都適用的「六福村四人套票1,999元」，原價將近4,000元，線上旅展直接下探5折優惠，平均每人不到500元，呼朋引伴玩翻天。此外，還有可以跟動物直接互動的「六福村環尾狐猴體驗單人套票 799元」，最強優惠只有趁現在才買得到。

台北六福萬怡酒店旗下3家餐廳齊推各種餐券商品，最推薦「敘日平日午／晚餐單人券 1,100元」，每張可折抵牌價1,518元，暖心優惠72折，也是小型尾牙春酒最佳選擇；而喜好粵廣式料理的民眾，絕對不能錯過「粵亮靚皮烤鴨餐券(兩吃) 1,999元」，折扣優惠76折，深受老饕喜愛及肯定；另外，粵亮廣式料理首度推出「粵亮平日點心券(6品) 899元」，每張可兌換港式點心6品，平均每道150元就能享受五星級港點。

(中時 )