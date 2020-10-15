前高雄市長韓國瑜的下一步是什麼？外界眾說紛紜，「POP撞新聞」主持人黃暐瀚今天訪問韓市府新聞局長鄭照新與韓國瑜前發言人葉元之討論。葉元之認為如果韓2022要參選，也要去挑戰艱困選區，桃園也算是。因為桃園市長鄭文燦要去選總統了，一定會全力輔選接班人。

葉元之認為，鄭文燦已經準備要去選總統了，所以他肯定是全力輔選他在桃園的接班人，因為如果他接班不成，把桃園給丟了，那對他2024爭取總統提名一定是一大打擊。目前檯面上已經有剛辭官表態選桃園市長的公平會副主委彭紹瑾，還有民進黨立委鄭運鵬等人也被外界點名。

黃暐瀚也提到新竹市長林智堅也有被點名要選桃園市長，葉元之說，如果是這樣的話，林智堅就要面臨被人懷疑沒有做好做滿的狀況。葉元之說，以現在的氛圍來說，不管藍綠都會面臨被選民檢討有沒有做好做滿的問題。

鄭照新也認為，以現在的氛圍來說，剛當選就去選其他的是不行的，事實上，2018年之前那段時間，民進黨好幾個縣市長也是跑去中央做官，好像地方政府都空了，民眾對於任期沒做滿就離開，需要的正當性要更高。

對於鄭文燦接班問題，鄭照新認為桃園有「歐巴馬障礙」，就是像前美國總統歐巴馬卸任後，繼任的希拉蕊沒有當選，與歐有落差，民進黨這次派出來的人支持度上可能無法超越鄭文燦，可能要選A咖空降。對於韓要選什麼，鄭強調目前韓就是在沉潛。

(中時 )