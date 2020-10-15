交通違規被抓，不只繳罰單，還有「記點」累計，依據道交處罰條例63條規定，累計到6點以上就吊扣駕照，一年內吊扣2次再犯，吊銷駕照，台南市今年因記點遭扣駕照案件爆增3倍，不少民眾瘋狂申訴，台南市交通局提醒民眾可上「監理服務網」查詢累計情況。

「為什麼我乖乖繳罰單了還被扣駕照？」交通違規被抓，其實不只繳罰單而已，台南市交通事件裁決中心表示，闖紅燈、未兩段式左轉、未依規定變換車道等常見的違規態樣，行為人除了罰款，還會記點，其中闖紅燈1次還記3點。

違規記點在半年內累計超過6點，就將吊扣駕照1個月，若1年內吊扣2次，再犯1次，吊銷駕照，因此，只要短期內兩次闖紅燈被抓，即到吊扣駕照的臨界點。

台南市交通裁決中心統計，1至8月因違規記點遭吊扣駕照就有3399件，比去年同期大幅增加2000件，多數為機車，以違規轉彎、未依規定車道行駛、闖紅燈居多，占8成5。

不少民眾突然被吊扣或吊銷駕照，氣得到裁決中心申訴，直呼有繳罰單還被扣照，並表示不知道有這項規定。台南市交通事件裁決中心提醒，這項規定一直都有，在民眾考駕照時都會讀到，若想了解有沒有被違規記點及目前違規點數累計情形，可以透過「監理服務網」查詢記點情形。

(中時 )