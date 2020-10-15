藝人澎恰恰今年8月拋下震撼彈，在徒弟許效舜陪同下開記者會，宣告破產，欠下債務高達2.4億，即使已賣房等靠各種方式還了一半，但仍有破億的債沒還，因此二度現身喊話自己不會逃避，會勇敢面對，請求債權人保持耐心與信心，給他一點時間。

認了欠下巨債並勇敢承擔後，澎恰恰兌現承諾，努力接工作，用行動證實不會倒債的決心，他也透過小編在臉書粉絲頁po文，表示這三天工作滿檔，為了手上的三個節目從澎湖又回到台北，也證實電視台有心相挺，繼續提供澎恰恰工作機會。

澎恰恰的小編po文，表示澎哥進行3天馬拉松式工作，累到在攝影棚睡著。(翻攝自澎恰恰的大鼻峒臉書)

澎恰恰粉絲頁po文，透露3天馬不停蹄，先是非澎湖錄三立的《超級夜總會》，再回來本島開八大的《樂來樂好聽》錄前會議，並進棚錄公視〈話山話水話玲瓏〉，節目超精彩，但這種行程也是滿到不行，連年輕人可能都覺得有些累。

而小編附上錄影空檔拍的側拍照，赫見澎恰恰閉目坐在錄影布景中，難掩一臉憔悴，找到空閒就趕快休息一下，小編也寫道：「實在太精實了!!!!只能趁機打盹一下，澎哥辛苦了」，網友們則是確實感受到澎哥很拚命地在賺錢，紛紛給他加油打氣「希望早點度過難關」、「適當休息，身體健康重要，加油！」、「只要肯努力，我相信總有雲開之日，加油」。

(中時新聞網)