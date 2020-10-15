全台最大夜遊光影藝術展「光織影舞」參觀人潮滿滿。（嘉義市政府提供）

嘉義市政府配合交通部觀光局安心旅遊專案，10月加碼補助1500萬元振興旅宿業，全台最大夜遊光影藝術展「光織影舞」吸引逾53萬人次參觀，中秋節及雙十連假人潮大爆發，市府表示，截至12日上午9時止補助額度全數用完。

市府觀光新聞處表示，市府提振嘉義市旅宿業住宿率，帶動周邊產業，7月加碼補助，帶來觀光產值1億6240萬元，7月底用罄後，再次搭配交通部觀光局安心旅遊專案期間，10月推出第2波補助1500萬元，已全數用完，全市使用房間數共為2萬1450間，帶動觀光產值達9952萬餘元。

嘉義市北香湖公園正展出「光織影舞」，湖色夜景浪漫，無與倫比。（嘉義市政府提供）

觀新處表示，安心旅遊加碼1500萬申請額度雖然已全數用罄，但嘉義市深度人文旅遊仍很有魅力，如「諸羅八景之一」北香湖公園，正上演全國最大夜遊光影藝術展「光織影舞」，半個月來吸睛約53萬人次，每晚6時至10時炫麗奪目的聲光效果及楓紅閃爍都令人驚艷。

17日、24日晚間7時至8時將由北興國中、嘉北國小加碼表演管樂，為12月的國際管樂節暖身，將呼應此次華麗炫目的「光織影舞」，用管樂的節奏展開光影與音符的美妙舞姿，值得再來體驗無與倫比的美學感受。

(中時 )