台灣大哥大今日舉辦Google旗下首款5G手機Pixel 5以及Nest Audio首賣。會後台灣大哥大總經理林之晨回覆記者關於5G相關問題時，不免提到剛發表的iPhone 12系列。他提到因為可能疫情緣故，供應鏈受到影響，今年首批開賣的iPhone 12型號到貨比較少，初期可能會有缺貨難買的情況。

隨著iPhone 12系列正式發表，台灣的五大電信商以及多家電商通路都已經提早宣布開放預約，搶佔這一波升級5G iPhone的列車。其中，台灣大哥大的選擇跟對手不同，直接選擇與蘋果官網同步，在16日（週五）晚上8點才開放預購，對此林之晨解釋，因為預約的消費者不一定會購買，所以台灣大哥大決定跳過預約程序，直接開放消費者預購。

台灣大哥大總經理林之晨。（黃慧雯攝）

對於本次iPhone 12以及iPhone 12 Pro機種將在16日預購，23日正式上市的情況，林之晨表示，或許是受到疫情影響供應鏈備貨的緣故，今年iPhone 12系列新品到貨量比往年少，因此他預測在開賣後2-3週之內，可能都會有缺貨難買的情況，建議有意入手的消費者要提早行動。他也表示很期待蘋果能夠進入補足需求，但他預計iPhone 12供貨量要到開賣2~4週之後才會穩定。

因應5G開台，台灣大哥大已經調整資費，將4G資費最高壓在699，其餘高資費都專屬於5G。對於iPhone 12系列，台灣大哥大也表示都會以搭配5G資費為主，如果暫時沒有申辦5G資費的需求，則要以購買單機，再選搭適合的資費方案。

由於今日正值台灣大哥大在台開賣Google Pixel 5手機，因此也有人關心iPhone 12系列即將上市，會帶動多少Android手機用戶跳槽轉用。對此，林之晨指出對於手機使用者來說，手機轉換系統、搬移資料並不是簡單的任務，如想要完整把LINE轉換到另一台手機就不容易。因此，他認為應該有90%消費者都會選擇仍舊使用原本的手機系統，轉換陣營的比例不高。

(科技)