匯豐(台灣)今宣布為英國泰樂霍普金森(Taylor Hopkinson)台灣分公司提供新台幣2900萬元的綠色貿易貸款，用於支持泰樂霍普金森公司的融資需求，同時幫助台灣離岸風電項目招募合適的專業人才。

離岸風電為台灣政府發展再生能源的重要一環，根據經濟部估計，至2025年台灣離岸風電產業將可創造2萬個就業機會。匯豐台灣表示，此次融資將有助於提升綠色經濟發展並促進離岸風電的就業動能。

泰樂霍普金森是一間來自於英國且專注在再生能源以及清潔技術的招聘顧問公司，擁有超過十年的諮詢經驗，持續在國際市場協助招募再生能源領域的專業人員。在台灣，泰樂霍普金森已為海洋風電(Formosa I)以及海能風電(Formosa II)風場招募專業團隊，由於泰樂霍普金森在人才招募的過程中經常面臨到應、收付款項的時間落差而影響到現金流狀況，因此匯豐台灣透過貿易融資協助泰樂霍普金森舒解營運資金壓力，在招募及媒合「綠領」人才的業務上更為靈活順暢，同時促進台灣離岸風電產業的發展。

有別於傳統的貸款架構，這項融資方案採取創新的「服務貿易貸款」(Service Trade Loan)架構，匯豐(台灣)商業銀行工商金融業務處負責人蕭仲程說明，服務貿易在貿易發展中彰顯新趨勢，匯豐台灣提供給泰樂霍普金森的融資方案，為聚焦在「綠色」性質的服務貿易，支持泰樂霍普金森為風電產業提供人才招募服務。

匯豐在綠色金融領域保有市場領導地位，這是因為匯豐集團為貸款市場協會(LMA)的創始成員，並與LMA共同制訂全球性的綠色貸款原則，為可持續性相關的專案項目提供資金。蕭仲程認為，因看準匯豐在可持續金融和貿易融資方面的專業知識和諮詢服務，愈來愈多企業客戶在作出商業決策時，優先選擇「可持續發展」為考慮因素；而貿易融資也從實體的貿易活動進一步拓展到軟性的服務性質，例如可持續領域工程建設項目所需的人力資源等，預計未來此趨勢在多個產業特別是再生能源將加速發展。

(時報資訊)